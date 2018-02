Multi-Talent Noam Vazana kommt nach Coburg

Die Sängerin, Songwriterin, Posaunistin und Pianistin Noam Vazana, Preisträgerin des Sephardic Music Award 2017 in Amsterdam, pflegt einen Stil, der sich als "Symphonic-Pop" beschreiben lässt. Derzeit tourt sie durch die Metropolen Kanadas, der USA und durch die Niederlande.



Debütalbum Daily Sketch

Die in Jerusalem geborene und in Amsterdam lebende Musikerin ist nicht nur ein Multi-, sondern auch ein Ausnahmetalent, dessen einzigartiges künstlerisches Profil bereits international für Furore gesorgt hat. Seit ihrem 2011 erschienenen Debütalbum Daily Sketch nimmt sie ihr Publikum mit ihrer Stimme, mit ihren selbstgeschriebenen Liedern und der einzigartigen Fähigkeit, Klavier und Posaune gleichzeitig zu spielen, gefangen.



2015 erschien ihr zweites Album Love Migration - eine sehr persönliche Reise, in der sie ihre Erfahrungen als Einwanderin nach Europa beschreibt. Die Veranstaltung ist teilbestuhlt. Tickets kosten 15 Euro. Kartenreservierung online (www.leise-am-markt.de), telefonisch unter 09561/90856, Einlass ab 19 Uhr. ct