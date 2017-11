"Mozart und mehr" in St. Augustin lockt in Coburg viele Zuhörer an

Großer Andrang in der Coburger Pfarrkirche St. Augustin: Mit dem Programm "Mozart and more" lockte der Chor "Cappella casimiriana" zahlreiche Zuhörer an. Gemeinsam mit dem Kammerorchester "Classic Consort" präsentierte der Chor unter der Leitung von Hans-Jürgen Hofmann ein Programm, das vier Wochen zuvor bereits in der Johanniskirche Bad Rodach großen Anklang gefunden hatte.







Auch in St. Augustin erhielten Chor, Orchester und Solisten reichlich Beifall für ihre engagierte Darbietung von Mozarts "Missa solemnis" aus dem Jahr 1780, umrahmt von Werken aus der Feder von Georg Friedrich Händel, Francois Joseph Gossec und Joseph Haydn. Nach reichlich Beifall gab es sogar noch eine Zugabe - die Wiederholung von Händels Anthem "Zadok the Priest".