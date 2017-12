Moritz Lippold neuer Chef der JU Meeder

Moritz Lippold ist neuer Vorsitzender der Jungen Union Meeder (JU). Er tritt die Nachfolge von Christian Flohrschütz an, der bei den Neuwahlen während der Hauptversammlung nicht mehr kandidiert hatte.



In seinem letzten Tätigkeitsbericht hob Christian Flohrschütz neben der Plakataktion "Vorsicht Schulkinder" vor allem die Veranstaltung mit dem Vocalensemble in der St. Laurentiuskirche in Meeder hervor. Auch im Bundestagswahlkampf sei die JU Meeder aktiv gewesen. Christian Flohrschütz lobte die gute Zusammenarbeit mit der Frauenunion und der CSU Meeder. Er stellte zufrieden fest: "Wir konnten für unseren Ortsverband viele neue Mitglieder gewinnen und die Verantwortung endlich in jüngere Hände legen. Das ist ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk!"



Der neu gewählte Vorsitzende Moritz Lippold nahm die Glückwünsche des Meederer Bürgermeisters Bernd Höfer (CSU), der JU-Kreisvorsitzenden Christina Bieberbach und der stellvertretenden Vorsitzenden der Frauenunion Meeder, Silvia Wollinger, entgegen.



Die Neuwahlen brachten folgende Ergebnisse: 1. Vorsitzender: Moritz Lippold; Stellvertreter: Fabian Renner; Schriftführer: Christoph Grosch; Schatzmeister: Maximilian Mönch; Beisitzer Lea Rettner, Celin Baumbach, Thorsten Renner, Sebastian Hofmann, Pascal Scheler und Christian Flohrschütz.