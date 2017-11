1 / 1

Mutig aber phasenweise auch kopf- und am Ende erfolglos gingen die Spieler des TSV Mönchröden (blaue Trikots) in Bamberg zur Sache. Am Ende unterlagen die "Mönche" mit 0:3. Das gefährliches Spiel des FClers Tobias Linz (rechts) gegen den TSV-Akteur Marc Werner blieb ohne Folgen; im Hintergrund Jannik Späth.sportpress