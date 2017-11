Mönchröden versiebt Chancen leichtfertig und verliert 0:3

Nach einer dominanten Runde in der Bezirksliga Oberfranken West mit insgesamt 16 Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen haben sich die Spieler und Verantwortlichen des FC Eintracht Bamberg eine erholsame Winterpause mehr als verdient.

Auch der zuletzt stark aufspielende TSV Mönchröden, der sieben Spiele in Folge ungeschlagen war, konnte den souveränen Tabellenführer im Nachholspiel des 19. Spieltags nicht stoppen.



Trainer Hüttl mit Team zufrieden

Es wurde also nichts aus einem letzten Erfolgserlebnis vor der Winterpause und der erhofften Schützenhilfe für den Tabellenzweiten und Nachbarverein FC Coburg. Trotzdem kann das Team von Trainer Thomas Hüttl mit dem Verlauf der bisherigen Saison zufrieden sein.

Die Schützlinge von Trainer Michael Hutzler zeigten auf dem ungewohnten kleinen Kunstrasenfeld im heimischen Sportpark Moral, Kampfgeist - und schossen gegen nie aufsteckende Gäste in den entscheidenden Momenten die Tore. Am Ende fiel der verdiente Sieg sicherlich um ein Tor zu hoch aus.

Bamberg begann gewohnt druckvoll, auch wenn man merkte, dass das dynamische auf Ballbesitz orientierte Spiel im Fuchs-Park-Stadion schlichtweg leichter fällt. Mönchröden stand tief, war mit seinen pfeilschnellen Offensivkräften im Umschaltspiel aber stets gefährlich. Hätten sich die TSV-Spitzen aufs ganze Spiel gesehen zielsicherer präsentiert, wäre in Bamberg womöglich sogar ein Punkt drin gewesen. Beispielsweise Niklas Ehrlich, der schon in der ersten Minute auf FCE-Schlussmann Fabian Dellermann zulief, dieser aber - wie so oft in diesem Spiel - mit einer starken Parade glänzte.

Der FCE hatte spielerisch zwar ein klares Übergewicht, die ersten beiden Tore fielen jedoch aus ähnlichen Standardsituationen: Der agile Lukas Schmittschmitt flankte jeweils Freistöße ins Zentrum des Strafraums: erst war Felix Popp (21.), dann Gabriel Jessen kurz nach dem Seitenwechsel (48.) zur Stelle.



Puff traf nur die Latte

Ansonsten darf man getrost von einem Spiel der vergebenen Möglichkeiten auf beiden Seiten sprechen. Chancen gab es zuhauf, hüben wie drüben, dazu zwei Lattentreffer von Großmann (23.) und Puff (68.). Der Unterhaltungswert der Partie war für die 150 Zuschauer bei nasskaltem Wetter hoch.

Am Ende bekamen beim FCE auch noch drei Jugendspieler ihre Einsatzzeit Einer davon, Simon Kollmer, bereitete mit der letzten Aktion das 3:0 durch Schmittschmitt vor.



FC Eintracht Bamberg gegen TSV Mönchröden 3:0 (1:0)



FC Eintracht Bamberg: Dellermann - Popp, Ott, Görtler (ab 78. Renner), Großmann (ab 89. Kollmer), Linz, Hofmann, Reischmann, Schmittschmitt, Jessen (ab 83. Dümig), Nögel.



TSV Mönchröden: Kühn - Wicht, Köhn, Werner (ab 59. R. Greiner), Puff (ab 79. Engelhardt), Kirtay, Müller, Giller, Späth (ab 65. Malaj), Stammberger, Ehrlich.

SR: Hofmann (Gefrees).

Zuschauer: 187.

Tore: 1:0 Popp (21.), 2:0 Jessen (48.), 3:0 Schmittschmitt (90+4).