Mit sinfonischen Klängen startet das Albertinum in die Adventszeit

Erfolgreich wiederbelegt wurde die Tradition, dass sich die Bläser des Gymnasiums Albertinum zur Adventszeit mit einem eigenen Konzert in der Heilig Kreuz-Kirche präsentieren.





Statt der inzwischen aufgelösten Bigband stellten sich diesmal das stark besetzte sinfonische Blasorchester und zwei kleinere Jazzbands unter der Leitung von Marco Plitzner sowie verschiedene Saxofon-Ensembles, die Ninette Soyez-Plitzner einstudiert hatte, vor. Eine klangliche Bereicherung und Abwechslung stellten der erstmals mitwirkende Oberstufen- und Mädchenchor dar, die von Claudia Habram geleitet wurden. Das Konzert fand großen Anklang und viel Beifall der die Kirche bis zum letzten verfügbaren Platz füllenden Zuhörer.





Den Löwenanteil der eineinhalbstündigen Vortragsfolge bestritt das klanglich abgerundet und präzise spielende, aus Holz- und Blechbläsern aller Art und Perkussionsinstrumenten bestehende sinfonische Blasorchester, das mit "A Celtic Christmas" und "Mazury Rhapsody" schwungvoll und besinnlich den adventlichen Reigen eröffnete.





Später beeindruckten "Mentis" sowie das flotte "A Christmas Rockfestival" von Manfred Schneider. Ausdrucksvolle Gesangssolistin mit tragfähiger Stimme war in zwei weiteren Stücken Silia Rädlein, die das beliebte "Küss mich, halt mich, lieb mich" aus "Drei Nüsse für Aschenbrödel" von Karel Svoboda und "Merry Christmas Everyone" von Bob Heatlie mit Orchesterbegleitung darbot.

Sauber spielte ein siebenköpfiges Saxofon-Ensemble aus den 6. und 7. Klassen eine Reihe traditioneller Weihnachtslieder.



"Jingle Bells"

Dabei kam auch ein kürzlich von der IHK zu Coburg gestiftetes Tenor-Saxofon erstmals zum Einsatz. Ein weiteres Saxophon-Ensemble mit sechs größeren Schülern spielte schon anspruchsvollere Stücke wie das Medley "A Swinging Christmas" von Marco Plitzner oder das spritzige "Let it Snow" von Bill Holmes. Auch bei der Jazz Band gab es eine Anfängergruppe mit sieben Mitwirkenden, die schon kleine Improvisationen über den "C-Jam Blues" von Duke Ellington wagten und die elfköpfige "große" mit gekonnter Jazzintonation in dem Blues "St. James Infirmary" von Joe Primrose und einer Jazz-Version von "Jingle Bells".





Auch einige Saxofon-Solistinnen stellten sich erfolgreich vor. Cora Heikenwälder spielte mit sicherer Technik - zuverlässig von Neele Peter am Klavier begleitet - eine Fantaisie Brillante von Singelée und Lorena Hemmerich mit Ninette Soyez-Plitzner überlegen eine anspruchsvolle dreisätzige Sonate C-Dur von Jean-Marie Leclair. Klangvoll und homogen sang der Oberstufenchor auswendig das südafrikanische "Siyahmba" in der Originalsprache, ebenso sauber und exakt der Mädchenchor "Engel haben Himmelslieder" im Satz von Franz Koringer. Zum Abschluss verbanden sich Oberstufenchor und Sinfonisches Blasorchester zu einem stimmungsvollen, hymnischen Finale mit "The Christmas Song" von Mel Torme.