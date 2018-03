Mit der Mit der Künstlerin Chung-Lang die Kraft der Natur entdecken

Schon seit 2005 ist die Nürnberger Künstlerin Hye Jeong Chung-Lang bei den Kunstkursen der Sommerakademie der Volkshochschule Coburg Stadt und Land dabei. Durch eine Ausstellung im Coburger Kunstverein kam der Kontakt zustande und die Koreanerin konnte als Dozentin gewonnen werden. Sie bot damals den Kurs "Meditative Tuschemalerei" an. Seit einigen Jahren lehrt sie die Kunst der Acrylmalerei, wobei sie auf experimentelle Art und Weise die Grenzen erweitert, indem sie Naturmaterialien wie Sand, Asche oder Sägespäne in die Farbe mischt. Die Technik, sagt sie, muss für den Betrachter geheimnisvoll und rätselhaft bleiben.



Im Gegensatz zu den früheren Kursen der Tuschemalerei, sind Meditations- und Atemübungen nicht mehr Bestandteil des Workshops. Dennoch spielen ihre asiatischen Wurzeln auch in den neueren Kursen eine wichtige Rolle. Es geht immer darum, dass gegensätzliche Kräfte wie Ying und Yang, Hell und Dunkel oder Groß und Klein harmonisch im Bild existieren.



Gedanken und Gefühle

Chung-Lang wurde 1964 in Seoul geboren und studierte dort Bildende Kunst und Kunstpädagogik, bevor sie nach Deutschland kam, wo sie in Wiesbaden ein weiteres Studium im Fach Kommunikationsdesign absolvierte. Seitdem arbeitet sie als Künstlerin und Dozentin. Für drei Jahre leitete sie die Koreanische Schule Erlangen-Nürnberg, seit 2008 ist sie als Fachlehrerin für Kunst an einem Nürnberger Gymnasium tätig. In Ihren Kursen an der Sommerakademie, die in den vergangenen Jahren Titel wie "Die fünf Elemente" oder "Unendliche Landschaft" trugen, möchte sie zeigen, wie die Teilnehmer ihre Gedanken und Gefühle im Bild umsetzen können.



Auch im aktuellen Kurs "Die Kraft der Natur" wird sie künstlerische Fotobände mitbringen, die aber ausschließlich der Inspiration dienen sollen und nicht zum Abmalen, wie sie betont. Das unendliche Universum und faszinierende Landschaften mit ihrer magischen Anziehung und ihrer emotionalen Kraft sind Motive, die alle gestalterischen Freiheiten zulassen - von naturalistisch bis abstrakt. Die Dozentin möchte vermitteln, Gemälde auf eigene Weise umzusetzen, so dass Komposition und Farben die jeweilige Stimmung widerspiegeln. Ihren Schülern gibt sie dazu eine koreanische Weisheit mit auf den Weg: "Dein Gesicht soll selbst verantwortlich sein", was so viel bedeutet wie "Dein Bild spiegelt sich von Dir selbst".



Mischung aus Philosphie und experimenteller Maltechnik

Malen vereint für Chung-Lang in einer Art Heilungsprozess innere Stille, Leere und Freiheit miteinander. Diese interessante Mischung aus Philosophie und experimenteller Maltechnik lockt eine kleine Fangemeinde Jahr für Jahr in ihren Kurs. Besonders freut sich Hye Jeong Chung-Lang, wenn ihre Künstler bei der Ausstellung der Sommerakademie einen der Kulturförderpreise gewinnen oder später eigene Ausstellungen organisieren. Ihr Kurs eignet sich sowohl für Anfänger als auch für geübte Maler.



Kursinfo:

Kurs: Acrylmalerei - die Kraft der Natur

Dozentin: Hye Jeong Chung-Lang

Termin: 4. und 5. August, jeweils 10 bis 17 Uhr

Ort: Kultur.werk.stadt Patzschkeareal, Bahnhofstraße 22, Neustadt

Info: www.sommerakademie-coburg.de / Telefon: 09561/8825-0