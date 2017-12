Minister nährt Hoffnung für Neustadt und Sonneberg

Das Mühen der Stadtführungen in Neustadt und Sonneberg um Unterstützung der Freistaaten Bayern und Thüringen bei der interkommunalen Zusammenarbeit über die Landesgrenze hinweg, trägt offenbar Früchte. Bei einem Treffen von Kommunalpolitikern mit Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD), signalisierte er Bereitschaft, die Kooperation zu fördern.

Tiefensee hat dabei nicht nur Neustadt und Sonneberg im Blick, sondern die Städte und Landkreise Coburg, Kronach, Sonneberg und Hildburghausen. Dass diese bereits in vielen Bereichen wie dem Klinikverbund Regiomed, dem Naturschutzgroßprojekt "Das Grüne Band", dem ÖPNV oder dem Tourismusverein Coburg.Rennsteig zusammenarbeiten, legte Sonnebergs Landrätin Christine Zitzmann dar. Der Minister nannte die Harzregion als Beispiel für eine bereits gut funktionierende Zusammenarbeit - dort sogar über drei Ländergrenzen hinweg. Er habe keinen Zweifel, dass es sich beim Raum Sonneberg, Coburg, Kronach und Hildburghausen um "eine gemeinsame Wirtschafts-, Bildungs- und Lebensregion" handelt. Regionale Vorstöße müssten sich allerdings im Rahmen der beiderseitigen Landesplanung bewegen. Er begrüßte ausdrücklich, das Sonneberg sich der Metropolregion Nürnberg angeschlossen hat.

Neustadts Oberbürgermeister Frank Rebhan und der Vertreter des Sonneberger Bürgermeisters Heiko Voigt, Wilhelm-Rainer Häusler verwiesen auf die ihrer Meinung nach spezielle Gewichtung der Partnerschaft zwischen ihren beiden Städten. "In unseren Städten sind wir sehr weit, was gemeinsame Planungen angeht", sagte Frank Rebhan und erinnerte an einen Workshop der beiden Stadträte mit dem Ziel die Zusammenarbeit zu intensivieren. "Unsere Ideen zum Ausbau der Kooperation reichen bis hin zur Ausweisung länderübergreifender Gewerbegebiete", erklärte er. Zudem richten die beiden Städte 2019 gemeinsam den "Tag der Franken" aus, der damit erstmals länderübergreifend stattfindet.

Eine der nächsten Ideen, die die beiden Städte gern umsetzen würden, wäre der Einsatz eines gemeinsamen Regionalmanagements. Dafür hoffen sie auf finanzielle Unterstützung aus den Länderkassen in München und Erfurt. Ein Vorschlag, dem Tiefensee mit Wohlwollen begegnete. Teils große Unterschiede bei Gesetzen, Richtlinien, Zuständigkeit oder Förderrahmen erschweren die Zusammenarbeit. Tiefensee sicherte Hilfe zu, wenn nicht kompatibles angepasst werden muss. Der "Werkzeugkasten der Landesregierungen" lasse dabei durchaus Entgegenkommen zu, erklärte der Minister. Als Beispiel nannte er Staatsverträge, über die solche Hindernisse aus dem Weg geräumt werden könnten.



Fakten sprechen für sich

Verbindende Elemente ergeben sich in der Region neben dem gemeinsamen itzgründischen Dialekt auch aus der Geschichte. Bis zur Teilung der Pflege Coburg 1735 waren das Coburger und Sonneberger Land gemeinsamer Teil im wettinischen Herrschaftsgebiet. Erst durch den Beitritt Coburgs nach Bayern im Jahr 1920 und die Teilung des Landes von 1945 bis 1989 wurde der Austausch in der Region unterbrochen. Inzwischen stellt Coburg auch für Sonneberg wieder das nächste landesplanerische Oberzentrum dar. Es ist der nächstgelegene Hochschul- und Theaterstandort. Umgekehrt hat beispielsweise das Berufliche Gymnasium in Sonneberg eine große Zahl bayerischer Schüler und der nahe Thüringer Wald ist wieder zum wichtigen Naherholungsbereich für das Einzugsgebiet Nordbayern geworden.