Minister Herrmann macht Bad Rodach nicht glücklich

Das lange erwartete Schreiben vom bayerischen Innenminister ist da, ein Schritt nach vorne ist es aber nicht. Joachim Herrmann (CSU) hat dem Bad Rodacher Bürgermeister Tobias Ehrlicher (SPD) jetzt schriftlich bestätigt, dass mit dem Ausbau der Staatsstraße 2205 mit ziemlicher Sicherheit erst in zwei Jahren begonnen wird.

Wörtlich heißt es im Schreiben des Innenministers: "Angesichts der noch anstehenden Aufgaben und der damit verbunden Unwägbarkeiten gehe ich von einem Baubeginn ab 2019 aus." Herrmann begründet die Wartezeit mit der europaweiten Ausschreibung, anstehenden tiefergehenden Baugrunduntersuchungen sowie den drohenden Problemen beim Grunderwerb, der vielleicht erst mit Hilfe von Enteignungen sichergestellt werden könne.

Die von Herrmann in Aussicht gestellte Finanzierung über den bayerischen Doppelhaushalt 2019/2020 stimmt Tobias Ehrlicher "nicht zufrieden". Dafür sei Straße mit Blick auf Tourismus und Wirtschaftlich im westlichen Landkreis zu wichtig. Sie müsse vom Zeitplan her deutlich schneller voran kommen als dies derzeit geplant sei. Deshalb wünscht sich der Bürgermeister: "Die Staatsstraße 2205 sollte der Minister zur Chefsache machen." Lange habe es schließlich geheißen, dass die Finanzierung bei der Verwirklichung des Lückenschlusses zwischen Beiersdorf und Wiesenfeld das kleinste Problem sei. Da ist für Tobias Ehrlicher der Verweis von Joachim Herrmann auf den Doppelhaushalt 2019/2020 "nicht besonders vielversprechend". bk