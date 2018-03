Mieterwechsel in der Coburger Markthalle

Das "Genussreich" in der Markthalle schließt. Die Fläche, in der es bislang regionale Käse- und Wurstprodukte zu kaufen gab, wird von Birgit Ebert mit ihrer Chocolaterie "Liaison au Chocolat" übernommen, die derzeit noch nebenan im Zinkenwehr 1 angesiedelt ist. Das hat Werner Häfele, der Geschäftsführer der Markthalle, am Freitag mitgeteilt. "Dies ist insofern eine echte Verbesserung, da die Chocolaterie mit ihrem gesonderten Eingang nicht als Bestandteil der Markthalle wahrgenommen wird und sich Frau Ebert mit ihrem hochwertigen Genuss-Angebot wesentlich besser einbringen und von der guten Akzeptanz ihrer Nachbarn profitieren kann", schreibt Häfele in einer Presseerklärung.



Die seitherige Mietfläche Zinkenwehr 1 werde die Stadtentwicklungsgesellschaft Coburg aus der Markthallen-Mietfläche herausnehmen und künftig selbst vermieten, so Häfele.



Der Brennpunkt der Destillerie Möbus wird zum Ende des Jahres schließen. Rainer Möbus wird laut Häfele den Standort Markthalle aber nicht ganz aufgeben, sondern wolle sich auch weiterhin beispielsweise an Veranstaltungen und Verköstigungen beteiligen.



Darüber hinaus teilt Häfele mit, dass im Haupteingangsbereich der Markthalle weitere Sitzmöglichkeiten für Kunden der Chocolaterie und der Bäckerei Nahrstedt entstehen und für eine "angenehme Aufenthaltsqualität zum Einkehren und Verweilen" sorgen sollen. Die Gemeinschaftsfläche im hinteren Bereich der Markthalle werde innenarchitektonisch so flexibel gestaltet und bestuhlt, dass sie zum einen weitere Sitzflächen für das asiatische Restaurant Michido bieten kann. Bei Bedarf könne die Fläche auch als Veranstaltungsfläche genutzt werden. Die Gestaltung schließt dabei die Beleuchtung und die Glaselemente mit ein, wie Häfele betont.



Auf dem Albertsplatz und entlang der Fassade der Markthalle gibt es ab sofort ebenfalls Sitzmöglichkeiten für alle Besucher und Kunden der Markthalle. "Genutzt werden kann die Bestuhlung von allen Kunden der Markthalle, ganz egal, bei welchem Anbieter die Kunden Speisen und Getränke erwerben", so Häfele.



Kümmerer vor Ort

Zu der teilweisen Umstrukturierung der Gewerbefläche am Albertsplatz gehört auch der Entschluss, die Stelle eines Kümmerers vor Ort zu schaffen. Künftig soll sich ein angestellter Geschäftsführer um den reibungslosen Betriebsablauf und vor allem das Marketing und die Abwicklung von Veranstaltungen kümmern. Die Stelle wird von der Markthallen Coburg GmbH baldmöglichst ausgeschrieben, heißt es abschließend in der Häfele-Mitteilung.