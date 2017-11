Michelbach: "Keine Koalition um jeden Preis"

Als "gutes Zeichen für ein stabiles regionales Wachstum" bewertet der Coburg/Kronacher CSU-Bundestagsabgeordnete Hans Michelbach die neuen Arbeitsmarktzahlen der Bundesanstalt für Arbeit. "Die weiter sinkende Zahl der Arbeitslosen gepaart mit einer wachsenden Zahl offener Stellen unterstreicht nicht nur die anhaltend gute Entwicklung der regionalen Wirtschaft. Diese Zahlen von weniger als drei Prozent dokumentieren auch die Zuversicht, mit der die Wirtschaft in Coburg/Kronach in die Zukunft blickt", so Michelbach.



Die Politik sei aufgefordert jetzt alles tun, um das Wachstum unserer Wirtschaft auf hohem Niveau zu sichern. Ziel müsse es sein, beim Wirtschaftswachstum die Zwei vor dem Komma zu erhalten. "Das kommt auch jenen zugute, die jetzt noch ohne Arbeit sind. Vor allem braucht die Wirtschaft zügig Klarheit, wie die Suche nach einer neuen Koalition auf Bundesebene zum Erfolg geführt werden soll. Diese Suche darf nicht dazu führen, dass Unsicherheit in der Wirtschaft entsteht", so der CSU-Finanzexperte weiter. Er sprach sich in diesem Zusammenhang gegen eine "Koalition um jeden Preis" aus. "Auch damit wäre für Wirtschaft und Arbeitsmarkt - und damit für die Menschen im Land und unserer Region - nichts gewonnen", betonte Michelbach abschließend.