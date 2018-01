Michael Häfner übernimmt Geschäftsführer-Posten beim HSC Coburg

Der HSC 2000 Coburg bleibt seiner Linie treu und besetzt den Geschäftsführerposten mit einem Mann, der den Coburger Handball im Herzen trägt: Michael Häfner, ehemaliger Regionalliga-Spieler, wird ab 1. April den vakanten Posten des Geschäftsführers beim HSC übernehmen.

Häfner, dem die Fans dank seiner emotionalen Spielweise den Spitznamen "Maschine" gegeben haben, wird sich federführend um die kaufmännischen Bereiche der Coburger kümmern und eng mit Jan Gorr bei allen sportlichen Themen zusammenarbeiten. Auch die Organisation der Geschäftsstelle fällt in sein Aufgabengebiet. Seinen Vorstandsposten im Verein hat Häfner zum Jahresbeginn niedergelegt.

"Ich freue mich, dass wir einen Vollblut-HSCler für diese wichtige Aufgabe gefunden haben. Mit Michael haben wir einen Geschäftsführer dazu gewonnen, der sehr großen Handballverstand hat und mit großer Akribie an den anstehenden Themen arbeitet. Es ist mit ihm nicht immer bequem, aber durchweg konstruktiv, ich freue mich auf die Zusammenarbeit", sagt Vorstandssprecher Stefan Apfel. Michael Häfner ist seit 2011 im Vorstand des Vereins aktiv und hat dort besonders in der Jugendförderung große Akzente gesetzt. Außerdem war er Schatzmeister und hatte die Finanzen des Vereins jederzeit im Griff. "Michael wird mit wahnsinnig viel Engagement und einer Menge Fachkompetenz diese Aufgabe ausüben und somit auch im Profi-Bereich eine echte Verstärkung sein", erklärt Cheftrainer Jan Gorr.

Der Aufsichtsrat hat sich einstimmig für die Neubesetzung des Amtes mit dem zweifachen Familienvater ausgesprochen. "Michael hat sehr viel Erfahrung, die richtigen Qualifikationen und eine ausgesprochene Macher-Mentalität. Mit ihm bekommen wir die perfekte Besetzung, ich bin mir sicher, dass er sehr schnell für einen neuen Wind bei uns sorgen wird", sagt Aufsichtsrats-Vorsitzender Matthias Dietz.

Michael Häfner teilt sich die Aufgaben in der Geschäftsführung mit Steffen Ramer, der die Bereiche Marketing, Sponsoring, Vertrieb und Kommunikation verantwortet. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinem neuen Geschäftsführer-Kollegen Michael Häfner. Wir werden viele Bereiche neu durchleuchten und diskutieren, aber am Ende sicherlich immer zu konstruktiven Lösungen kommen. Seine überdurchschnittliche Motivation sowie sein offenes Visier, sind Garanten für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit."

"Zuerst möchte ich mich beim Aufsichtsrat für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken der sich einstimmig für mich entschieden hat. Persönlich möchte ich die vor mir liegenden, vielfältigen und interessanten Aufgaben und Projekte mit viel Leidenschaft, Herzblut und natürlich auch Emotionen voranbringen. Es erwartet mich eine spannende Zeit in einem tollen HSC Team", erklärt Michael Häfner. Die Neubesetzung des Geschäftsführerpostens war nach dem Ausscheiden von Florian Dotterweich geplant. Allerdings eröffnet das nun auch neue Möglichkeiten und Chancen auf dem Weg der Professionalisierung.