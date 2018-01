Messer-Attacke nur knapp überlebt

Die Messerattacke des 48-jährigen Neustadters auf seine getrennt lebende Frau hatte das Alte Schützenhaus im Weichengereuth im Mai 2017 erneut in die Schlagzeilen gebracht. Ab kommenden Mittwoch, 24. Januar, muss sich der Mann nun wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Coburg verantworten. Ihm wird vorgeworfen, seine Frau am Abend des 10. Mai 2017 aus der Küche des Restaurants nach draußen gelockt zu haben, mit dem Vorsatz, sie zu töten. Dazu soll der Mann ein 27 Zentimeter langes Küchenmesser mitgebracht haben. Die Frau erlitt schwerste Verletzungen am Kiefer und im Gesicht. Eine Notoperation rettete der Frau das Leben. Der Prozess beginnt am Mittwoch um 9 Uhr.