FDP-Stadtrat Hans-Heinrich Eidt, der auch Vorsitzender der Gemeinschaft Stadtbild ist, hatte den entsprechenden Antrag gestellt und nach "mehr Licht" gerufen. Noch in der Nacht vor der Sitzung des Bausenats am Mittwoch hatte Werner Weiß, der sich auch bei der Gemeinschaft Stadtbild engagiert, eine Rundmail verschickt und um Zustimmung zu dem Antrag geworben.



Im April hatte Silke Klotzek vom Stadtplanungsamt Bamberg von den guten Erfahrungen mit dem Lichtmasterplan dort berichtet. Unter anderem sind Toreinfahrten in der Bamberger Altstadt beleuchtet, am Anfang und Ende von Gassen sind helle Inseln gesetzt indem Fassaden angestrahlt werden. Dazu der Coburger Stadtplaner Karl Baier: "Mit einem Lichtmasterplan, so nötig und wünschenswert dieser auch ist, ist es allein nicht getan. Die Umsetzung kostet Geld."



Der Senat stimmte daraufhin einmütig dafür, in den Haushaltsberatungen für das Jahr 2019 einen Lichtmasterplan wieder zu thematisieren.