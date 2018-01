Matthias Straubs "Blues Brothers" begeistern in Saarbrücken

Für den neuen Saarbrücker und ehemaligen Coburger Intendanten Bodo Busse inszenierte Coburgs Schauspieldirektor Matthias Straub sein Rhythm-and-Blues-Musical "Blues Brothers".

"Party-Stimmung im Staatstheater: Die "Blues Brothers" sind ein Volltreffer", bilanzierte die "Saarbrücker Zeitung" in ihrer Premieren-Kritik.





Die "Blues Brothers", die im Herbst 2011 in Coburg Premiere feierten und zu einem der ganz großen Kassenerfolge der Ära Busse am Landestheater wurden, erlebten in Straubs Neuinszenierung ihre erfolgreiche Premiere am Staatstheater Saarbrücken.





Das Ausstatter-Duo Till Kuhnert (Bühne) und Carola Volles (Kostüme), das schon in Coburg Teil des Produktionsteams war, garantierte auch in Saarbrücken für das stilechte Ambiente, das dem Kult-Film von John Landis nachempfunden war.



Thorsten Köhler als Jake Blues

Und Thorsten Köhler, der bis Ende vergangener Spielzeit am Landestheater engagiert war, überzeugte darstellerisch als Jake Blues ebenso wie Gregor Trakis als Elwood Blues. "Ihre Präsenz, ihre Lässigkeit, ihr Timing und ihr Witz machen den Abend zur großen Show", befand der Kritiker der Saarbrücker Zeitung, der Straubs Inszenierung hochprozentige "Gute-Laune-Energie" bescheinigt.