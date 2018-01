Martin Winterheller macht Coburger Schülern Mut

"Ich habe vermutlich schon ein paar hundert Millionäre erzeugt", sagt Martin Winterheller. Das ist aber keineswegs arrogant gemeint, sondern selbstbewusst. So kommt es zum Glück auch rüber. Schließlich will er Mut machen. Mut, dass jeder Erfolg haben kann, wenn er es denn nur richtig angeht. Und dass Mut sowieso die wichtigste Tugend von allen sei.



Normalerweise redet der renommierte Redner und Coach aus Österreich vor Top-Managern sowie vor Menschen, die beruflich oder privat neue Orientierung suchen. "Ihr seid eigentlich nicht meine Zielgruppe", sagt Martin Winterheller auf seine verschmitzte Art zu den knapp tausend Schülern im Kongresshaus. Aber: "Ich erzähl's euch trotzdem!"



Martin Winterheller gibt den Oberstufenschülern der fünf (Coburger und Neustadter) Gymnasien zahlreiche Tipps und Lebensweisheiten mit auf den Weg. Zum Beispiel: "Ob Du Erfolg hast, hat nichts damit zu tun, wie gescheit Du bist!" Der Erfolg hänge vielmehr davon ab, ob man Ziele habe und man ob bereit sei, an sich zu arbeiten.



Und dann erklingt im Kongresshaus Ed Sheeran - und zwar mit fürchterlich falschen Gitarrenklängen und einer seltsamen Stimme. Martin Winterheller verwendet dieses sehr frühe Frühwerk des heute weltweit so erfolgreichen Sängers gerne, um eine Botschaft zu transportieren. Die heißt: "Du brauchst kein Talent. Du musst nur sagen: Ich will das!" Ed Sheeran selbst hat mal freimütig zugegeben: "Ich habe kein Talent, ich arbeite nur viel."



Ed Sheeran ist somit für Martin Winterheller ein Paradebeispiel. Er fragt die Schüler: "Wo wollt ihr hin?" Denn: "Man braucht Ziele!" Und: Es brauche Mut. Martin Winterheller geht während seiner Ausführungen immer wieder ins Publikum, spricht mit den Schülern, lässt Fragen zu und beantwortet diese geduldig und umfassend. Martin Winterheller nimmt seine heutige Zielgruppe - obwohl es sich eben (noch) nicht um Top-Manager handelt - sehr ernst. Er zeigt ihnen auf, welch große Chancen vor ihnen liegen: "Ihr seid die Zukunft - also ich würde was daraus machen!" Zumal er beeindruckt ist, wie interessiert die Coburger (und Neustadter) Schüler sind: "Ihr beeindruckt mich, ich spüre das!" Deshalb sein Appell im schönsten österreichischen Slang: "Probiert's was!"



Gleichzeitig warnt er alle Eltern oder wahlweise auch Lehrer, ihren Kindern beziehungsweise Schüler nicht die Träume zu nehmen, sondern sie in ihren Zielsetzungen zu unterstützen, so abwegig der Traum auch auf den ersten Blick vielleicht wirken möge. "Es ist unvorstellbar", sagt Winterheller, "wie schnell ein Kind vernichtet werden kann." An dieser Stelle zieht der Coach eine Parallele zur Arbeitswelt und hier speziell zur Führung von Mitarbeitern. Er rät: "Man muss jeden Mitarbeiter so ansehen, als ober er ein potenzielles Genie ist - und dann wird er auch eins, weil er so behandelt wird."



Ganz konkret rät er den Schülern, sich ein leeres Heft zu besorgen: "Und nehmt Euch jeden Tag fünf Minuten Zeit und schreibt Eure Träume hinein." Denn: Um seine Träume verwirklichen zu können, muss man sie auch kennen. Und damit, so Winterhellers Überzeugung, wäre der Anfang auch schon gemacht. Denn: "Wenn Du weißt, was Du willst, unterstützt Dich das Leben!" Oder, umgekehrt: "Wenn Du gar nicht weißt, was Du willst, kann Dich kein Gott glücklich machen."



Ein Schüler stellt die Frage, ob man seinen Beruf lieben müsse, um darin Erfolg zu haben. Martin Winterheller antwortet mit einem zögerlichen Nein. Aber: Hartes Arbeiten sei zwar in Ordnung, quälen dürfe sollte man sich allerdings nicht. Erneut nimmt er Ed Sheeran als Beispiel: "Er muss schon gerne singen, sonst hält er das nicht aus."