Malky-Stimmung in Coburg

Malky ist bulgarisch und meint "Kleine", also mehrere Erdbewohner jüngeren Datums. So jung die drei hübschen Buben der Band Malky, bestehend seit 2011, aber auch aussehen, klein und unbedarft ist das nicht, was sie am Sonntag bei Leise am Markt spielten.

Der aus Bulgarien stammende Sänger und Gitarrist Daniel Stoyanov hat nicht nur eine gewaltige Stimme, mit der er durch viele musikalische Dimensionen streifen kann, poetisch wärmend in den Höhen, hinab in knarzige Erdenhaftigkeit. Mit den bisher zwei erschienenen Alben beweist Stoyanov im eigenen Mix aus Pop, Jazz, Soul auch musikalischen Einfallsreichtum, Sensibilität und große gestalterische Kraft. Die wird im Coburger Konzert entfesselt zusammen mit Alexander Schildhauer am Schlagzeug und Malte Bogner am Piano. Derzeit ist das Trio auf großer Deutschlandtour und sehr begehrt.

So erlebte das wie stets hier unmittelbar beteiligte Publikum zwei Stunden in erstaunlicher musikalischer Vielgestaltigkeit, voll eingängiger Melodien, balladenhafter Erzählungen, dramatisch aufschäumender Nummern in ausgefeilter Instrumentierung und immer wieder überraschenden Akzenten. Der üppige Elektrosound hat ein bisschen Mystery, wird aber stets auch wieder zurückgefahren auf die wesentlichen Aussagen.

Und ausdrücklich dazu aufgefordert von der ja ebenfalls aus Bulgarien stammenden musikalischen Leiterin von Leise am Markt, Antoinetta Bafas, stürzt Stoyanov sich und das gerührte Publikum in seine Heimat-Hymne: "Oh my Bulgaria", vom Englischen in seine Muttersprache übergehend. - Ha, solche Buben! Die trau'n sich was.