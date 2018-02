Lokalmatadoren "schlugen" beim Bayerncup in Coburg zu

Sehr gut vorbereitet gingen sieben Kickboxer der Kampsportschule Bushido Coburg an den Start beim offenen Bayernpokal, der dieses Jahr zum ersten Mal überhaupt in Coburg ausgerichtet wurde.

Sebastian Gondzik startete bei den Newcomern -81kg im Vollkontakt. Aufgrund von falschen Zeitangaben konnte sich der Coburger nicht aufwärmen und ging mit einer Verwarnung in den Kampf, da er zu spät am Ring erschien. Trotzdem kämpfte er in allen drei Runden stark und setzte seinen Gegner immer wieder m unter Druck. Durch die Verwarnung und den daraus resultierenden Punkterückstand kam er nicht mehr an den Vorsprung seines Gegners und verlor den Kampf. Erst fünf Stunden später wurde er zum Kampf um den dritten Platz aufgerufen. In den ersten beiden Runden erkämpfte sich der Coburger Vorteile, doch in der letzten Runde ging ihm die Luft aus und er verlor auch seinen zweiten Kampf.

Cedrik Schelhorn kämpfte im Vollkontakt der Junioren -81kg. Nachdem der 15-Jährige im vergangen Jahr bei diesem Turnier im Leichtkontakt überragend den ersten Platz belegte, sicherte er sich in diesem Jahr den Titel im Vollkontakt. In einem packenden Kampf mit vielen Treffern auf beiden Seiten votierten die Kampfrichter nach drei Runden mit 2:1 Kampfrichterstimmen für den Frohnlacher. Das erste Gold an diesem Tag für die Bushido-Kämpfer sollte aber nicht das letzte sein.

Jamaal Griffin kämpfte im Schwegewicht +91kg im Vollkontakt der Newcomer. Für ihn war es der erste Kampf überhaupt bei einem Wettkampf. Taktisch sehr gut eingestellt kämpfte er sich in den ersten beiden Runden einen leichten Vorsprung heraus. Die dritte Runde erwies sich erwartungsgemäß sehr schwierig, da die konditionellen Ansprüche bei einen solchen Kampf sehr hoch sind. Seinen Punktevorsprung konnte der 1,95 Meter große Kämpfer jedoch halten und somit gewann er den Kampf mit 2:1 Kampfrichterstimmen. Auch er freute sich über die Goldmedaille.

Die einzig weibliche Kämpferin im Bushido-Coburg Team war Hannah Wagner. Da in ihrer Gewichtsklasse Leichtkontakt -60kg keine Kampfpaarung zustande kam, musste sie bei den Junioren -65kg an den Start gehen. In ihrem ersten Kampf musste sich die Coburgerin einer körperlich überlegenen Gegnerin stellen. Trotz heftiger Ggenwehr gelang es ihr nicht, die Oberhand zu bekommen und sie musste sich nach zwei Runden geschlagen geben.

Im zweiten Kampf setzte Hannah noch einmal alles auf eine Karte. Den taktischen Anweisungen ihres Trainers Stefan Müller folgend, gelang es der Auszubildenden immer wieder in Führung zu gehen. Am Ende ging der Kampf an Hannah Wagner und sie belegte den 2. Platz in dieser Kategorie.

Bei den Veteranen Leichtkontakt Newcomer +80kg startete Witali Papenfot. Mit sehr schnellen Beintechniken überraschte Witali seinen um einen Kopf größeren Gegner immer wieder. Schon in der ersten Runde deutete sich an, dass sein Gegner diese hohe Tempo nicht durchhalten kann. Kurz nach Beginn der zweiten Runde wurde der Kampf dann unterbrochen und der Sieg ging an Witali Papenfot.

Im zweiten Kampf gelang es Papenfot nicht an seine Leistungen vom ersten Kampf anzuknüpfen und der Sieg wurde seinem Gegner zugesprochen. Am Ende gab es Silber für Papenfot.

Gleich zwei Kämpfer der Kampfsportschule Bushido Coburg gingen bei den Newcomern im Leichtkontakt -75kg an den Start. Während Hussein Lehmann seinen ersten Kampf bei seinem allerersten Turnier knapp verlor, startete Viktor Rolheiser voll durch. Insgesamt vier Kämpfe musste der Kickboxer absolvieren. In allen Begenungen überzeugte der Nachwuchssportler und gewann alle Kämpfe mit 3:0 Kampfrichterstimmen. Selbst im Finalkampf konnte Rolheiser von seinem Gegner nicht gestoppt werden und siegte in überragender Art und Weise. sm