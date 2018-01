Lkw schrammt Fassade der Hypo-Vereinsbank

Mindestens 35 000 Euro Sachschaden, die demolierte Fassade der Hypo Vereinsbank in der Georgengasse, sowie ein beschädigter Aufbau eines Lkw, sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Dienstag um 10 Uhr im Stadtgebiet.

Ein 31-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Bamberg parkte mit seinem Fahrzeug unmittelbar vor dem Gebäude des Kreditinstitutes um Lieferarbeiten in der Umgebung durchzuführen. Bei der Abfahrt von der Unfallstelle achtete er zwar auf den Verkehr vergaß jedoch, dass sein vier Meter hohes Gefährt ziemlich nah an der Gebäudefassade geparkt war. Mit dem Aufbau touchierte der Fahrer zwei Sandsteinkonsolen, die einen darüber liegenden Balkon trugen.



Unter Denkmalschutz

Durch den Anstoß wurden zwei große Sandsteine an der denkmalgeschützten Fassade (1911 von Stadtbaumeister Max Böhme geplant) verschoben und drohten auf den Gehweg zu stürzen. Durch die Feuerwehr Coburg und das THW wurde der Gefahrenbereich abgesperrt und die Konsolen mit mehreren Paletten und einem Gerüstunterbau abgesichert.