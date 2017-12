Lkw rutscht bei Untersiemau in den Straßengraben

Richtig dicke Flocken kamen am Freitag in den frühen Morgenstunden vom Himmel. Einem Lkw-Gespann wurden das winterliche Wetter zum Verhängnis auf der Coburger Straße in Untersiemau. Denn der Lkw landete bei Untersiemau, kurz vor der Nettokreuzung, im Straßengraben. Schweres Gerät, darunter auch ein Autokran, war für Bergung des Lastwagens notwendig. Deshalb war die Abfahrt in die Coburger Straße, die nach Meschenbach führt, für mehrere Stunden total gesperrt.