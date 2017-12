Letzter Halt: Coburger Forst

Es war ein beachtlicher Frachtauftrag. Gleich 17 Kollegen brachen mit ihren Scania-Zügen in Weißrussland auf, um in Coburg Maschinenteile zu laden, die sie in ihre Heimat bringen sollten. Vor drei Wochen sammelten sie sich auf dem Parkplatz Coburger Forst an der Autobahn 73. Da stehen sie noch immer.

Es liegt wohl daran, dass die Frachtpapiere noch nicht in der Form vorliegen, wie sie vorliegen müssen. Für die Fahrer spielt das aber keine Rolle. Sie können nicht weg. Selbst, um das Nötigste einzukaufen, haben sie ein Problem. Denn mit einem Sattelschlepper ist so etwas schwierig. Doch das Warten wollte einfach kein Ende nehmen.

Dass dort so viele gleich aussehende Laster parken, und so lange parken, das fiel Mitgliedern eines Automobilclubs auf. "Die Opelfreunde sind auf die Feuerwehr Grub zugekommen, haben erklärt was da los ist, und gefragt, ob man was machen kann", schildert Ilona Bauer aus Grub am Forst. Ihr Mann ist bei der Feuerwehr und sie war auch gleich mit dabei, als die Hilfsaktion anlief. So wurde auf dem Parkplatz ein Tisch aufgebaut, die Trucker wurden mit Essen und Glühwein versorgt. "Es ist so schade, dass wir erst so spät aufmerksam geworden sind", sagt Ilona Bauer. Man hätte doch viel früher helfen können. Zum Beispiel Fahrten zum Einkaufen oder zum Duschen in einem Sportheim organisieren oder dergleichen. Doch besser spät als gar nicht. Inzwischen melden sich immer mehr, die den Fahrern helfen wollen, die auf dem Parkplatz festsitzen. Eine echte Advent-Geschichte.