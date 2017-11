Lautertals Jugend vermisst einen Treffpunkt

Momentan gibt es viele Bürgerversammlungen. Die meisten sind für Erwachsene gedacht. In Lautertal ging die Gemeinde zum ersten Mal einen neuen Weg und führte eine Bürgerversammlung für Kinder und Jugendliche durch. Die Resonanz und die fundierten Anregungen waren Indiz dafür, dass die Idee gut war. Allen voran waren es Klara Kulke und ihre Schwester Mira, die mit wohl formulierten Fragen Antworten von Bürgermeister Sebastian Straubel (CSU) einforderten.

So fragten sie, warum nicht alle Schüler aus Lautertal auch in Lautertal die Nachmittagsbetreuung nutzen können. Sie forderten einen "Bremshügel" vor dem Spielplatz in der Rosenauer

Straße. Auch würden die Mädchen eine Unterstellmöglichkeit an der Schulbushaltestelle in der Reutersgasse begrüßen.



Aktion angestoßen

Vor allem beeindruckt zeigten sich Bürgermeister Straubel und Jugendpfleger Michael Wohl, als

Klara Kulke auf die Aktion "Deckel-gegen-Polio" aufmerksam machte. Sinn und Zweck dieser Aktion ist es, Verschlüsse von Plastikflaschen zu sammeln und mit dem Erlös von 500 Deckeln eine Impfung gegen die Kinderlähmung zu generieren. Der übers Papier rasende Kugelschreiber von Sebastian Straubel zeigte auf, dass dieses Projekt in Lautertal noch unbekannt, aber dennoch verfolgenswert ist.

Die Mutter der Mädchen, Regina Kulke, ergänzte, dass man mit der Aktion nichts gewinnen, aber dafür Kindern vor Kinderlähmung bewahren könnte. Deutlich machte sie, dass die Krankheit in Deutschland zwar ausgerottet sei, aber zurückkommen könne, wenn nicht entsprechend gehandelt werde.

Sebastian Straubel sagte zu, dass am benannten Spielplatz Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt werden, und es werde geprüft und überlegt, ob das gewünschte Wartehäuschen gebaut wird, sagte Straubel. Bezüglich der Nachmittagsbetreuung wurde darauf verwiesen, dass Vereinbarungen mit der Gemeinde Dörfles-Esbach bestünden, die festlegten, dass Kinder der Grundschule Dörfles-Esbach auch in dem Lautertaler Nachbarort betreut werden.

Nachdem die Gemeinde einen "zentralen Spielplatz" installieren will, wurde der Wunsch nach einer Skaterbahn geäußert. Michael Wohl lud alle ein, an den Planungen mitzuwirken und ihre Vorstellungen zu artikulieren. Sebastian Straubel machte aber auch klar, dass sich auf dem Gelände neben dem Sportplatz des TSV Unterlauter keine zehn Bahnen realisieren ließen. Zur Frage nach Hotspots sagte Straubel, dass diese an den Sportheimen in Unterlauter, Oberlauter und Tiefenlauter installiert werden.

Am meisten aber fehlt den Jugendlichen eine Möglichkeit, wo sie sich treffen können. Das wurde am Ende der Veranstaltung sehr deutlich. Bisher hätten sie sich auf Kinderspielplätzen getroffen, was keine wirklich zufriedenstellende Lösung sei. Die Probleme wie Verunreinigungen seien ja bekannt. Der Bürgermeister meinte, dass er das Problem zwar erkenne, aber es seit dem Abriss des Jugendhauses der evangelischen Kirche an geeigneten Möglichkeiten fehle. Unzufrieden reagierten die Jugendlichen, als Bürgermeister Straubel folgendes Argument anführte: "Viele Vereine widmen sich intensiv der Jugendarbeit." Das sei keine Lösung, meinten die jungen Gemeindebürger. Aber es konnte an diesem Abend keine Lösung in Aussicht gestellt werden. Regina Kulke meinte dazu: "Wenn ein Haus abgerissen wird, was hindert daran, ein neues zu bauen?"