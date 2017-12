Lautertaler Schüler boten viel Abwechslung

Mit einem Sing- und Spielabend ist das so eine Sache. "Wenn eine Schule genügend Potenzial hat, ist es relativ leicht, Talente zu finden, die einen solchen Abend gestalten. Dass auch kleinere Schulen hier Besonderes leisten können, wenn alle an einem Strang ziehen, bewies jüngst die Mittelschule in Lautertal, die von etwa 100 Schülern bevölkert wird, anlässlich ihres vorweihnachtlichen Sing- und Spielabends. Wie Schulleiter Jochen Großmann den zahlreichen Gästen des Abends erläuterte, hätten sich alle Mädchen und Jungen bereit erklärt, in irgendeiner Weise an den dem Projekt mitzuwirken. Besonders lobtr er den Mut derer, die sich auf die Bühne trauten. Und das Programm, das die Verantwortlichen zusammenhrstell hatten, konnte sich durchaus sehen lassen. Die Schüler boten dem Publikum lockere und kurzweilige Unterhaltung.



Der Bogen spannte sich dabei vom Chorgesang, frischen Tänzen bis hin zu lustigen und besinnlichen Geschichten rund um Weihnachten. Damit die Gäste "nicht vom Fleisch" fielen, sorgte der Elternbeirat mit Leckereien für die entsprechende Versorgung. Und wem noch ein Weihnachtsgeschenk fehlte, dem halfen die selbst gebastelten weihnachtlichen Artikel der Schüler sicherlich weiter.



Jochen Großmann erinnerte daran, dass es die Hoffnung auf Liebe, Glaube und Frieden sei, die Weihnachten im Grund ausmache.