Lautertal ehrt seine besten Sportler

Neue Weg beschritt die Gemeinde Lautertal, um erfolgreiche Sportler und verdiente Funktionäre zu ehren. Sie wandte sich den WFC Coburg-Neukirchen, der sein 45-jährigee Bestehen feierte und die Sportlerehrung sozusagen als krönenden Abschluss in sein Festwochenende integrierte.



Leider wurde die gut gemeinte Veranstaltung nicht von allen Gästen so gewürdigt, wie es die Sportler verdient hätten. Einige Leute meinten, es mache nichts aus, sich während der Laudationes lautstark mit dem Tischnachbarn zu unterhalten. Eine gewisse Respektlosigkeit war nicht von der Hand zu weisen. Bürgermeister Sebastian Straubel (CSU) musste immer wieder gegen einen zunehmenden Lärmpegel ankämpfen. "Es ist unerträglich", war von einer Gemeinderätin zu hören.



Für den Erfolg seien viele verantwortlich

Dennoch gab es der feierlichen Momente viele.Den Sportlern attestierte das Gemeindeoberhaupt, dass diese nie den Mut verloren hätten, wenn es nicht so gut lief. Aber nicht nur der Einzelne zähle, vielmehr seien es auch die, die hinter den Kulissen wirken, die den Grundstein für den Erfolg legten. Besonders ihnen sagte Straubel seinen Dank.



Deutlich unterstrich er den hohen Stellenwert, den der Vereinssport in der Gemeinde einnimmt. "Die Lautertaler Sportvereine sind immens wichtig für die Gemeinde, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger." Sebastian Straubel weiter: "Den Grundstein für sportliche Erfolge legen die Vereine vor Ort. Sie betreiben die gezielte Nachwuchsförderung und die kontinuierliche Sportförderung, ohne die es keine Spitzenleistung gibt."

In den Kategorien Sportler des Jahres, Mannschaft des Jahres, Meistermannschaften, herausragende Leistungen, und langjährige verdiente ehramtliche Tätigkeit konnte die Gemeinde junge und ältere Sportler und Funktionäre auszeichnen. Die Sportler waren nominiert worden.



Ein Zehnjähriger ist Sportler-König

"König der Sportler" wurde in diesem Jahr der zehnjährige Max Keller vom TSV Unterlauter. Er ist ein Tischtennis-Ass. Max Keller belegt derzeit den 2. Platz in seinem Jahrgang (Schüler C) in der bayerischen Rangliste. Beim oberfränkischen Ranglistenturnier startete der junge Sportler bei den Schülern B, also über seiner eigentlichen Altersklasse. Hier ließ er die gesamte Konkurrenz hinter sich und sicherte sich den 1. Platz. Bei den oberfränkischen Meisterschaften der Schüler B wurde er sowohl im Einzel als auch im Doppel Dritter.



Bevor Max Keller an die grünen Platten wechselte, jagte er für den TSV Unterlauter dem runden Leder hinterher. "Fußball hat mir auch sehr viel Spaß gemacht", erzählte Max Keller. "Schuld" daran, dass er zum Tischtennis gekommen sei, sei der Rektor der Emil-Fischer-Grundschule in Dörfles-Esbach, Rainer Probst, gewesen. "Herr Probst hat gesagt, ich soll es doch mal mit Tischtennis probieren", erzählte Max Keller, der derzeit die Schulbank in der Realschule COII drückt. Dass er voll und ganz in seinem Sport aufgeht, kommt zum Ausdruck, wenn er über seinen Trainingsfleiß spricht. Fünfmal im Verein oder in verschiedenen Stützpunkten bereitet er sich auf die anstehenden Spiele vor. Und er wolle seine Leistungen auf jeden Fall noch verbessern, verriet er.



Fußballdamen sind Mannschaft des Jahres

Den Titel "Mannschaft des Jahres" sicherte sich die Damenfußballmannschaft des TSV Oberlauter. Die Sportlerinnen erkämpften sich im vergangenen Jahr den Meistertitel in der Kreisliga und sicherten sich damit den Aufstieg in die Bezirksliga. An dem Erfolg waren beteiligt: Julia Böhme, Lena Bühling, Elfi Frahler, Daniela Franz, Melanie Henke, Sarah Keller, Saskia Kieniger, Ulrike Luthardt, Simone Luthardt, Adrienne Meyer, Karina Müller, Amelie Pawellek, Melanie Renner, Daniela Riedel , Kathrin Riemenschneider, Sabrina Schäftlein, Gabriele Schönknecht, Kerstin Schwede, Beate Steiner, Stefanie Strobel, Nora Wölfert und Spielleiterin Kerstin Eppler.

Für ihre herausragende Leistung im Tischtennis wurde Tuba Sorkilic vom TSV Unterlauter ausgezeichnet. Die Neunjährige errang unter anderem beim Verbandsranglistenturnier der Schülerinnen C im vergangenen Jahr den 7. Platz und beim Bezirksranglistenturnier den 2. Platz. Weiter wurden die sportlichen Leistung von Amir AboShawish (WFC Neukirchen) und Rolf Eberhardt (TTC Tiefenlauter) gewürdigt. Rolf Eberhardt überzeugte unter anderem durch seinen 3. Platz bei den Tischtennis-Europameisterschaften der Senioren im finnischen Tampere.



Die Inliner sind die Sportgeräte von Amir AboShawish. Die 3. Plätze bei den deutschen Meisterschaften im Parallelslalom und den bayerischen Meisterschaften im Riesenslalom, sowie der 15. Platz im Gesamtweltcup waren gute Argumente für seine Nominierung zur Sportlerehrung.



Die Urkunden als Meistermannschaften konnten in Empfang nehmen: Die 4. Herrenmannschaft des TTC Tiefenlauter (Meister der 3. Kreisliga), Senioren AK 50 des TTC Tiefenlauter (bayerischer Meister); 1.-Herren-Fußballmannschaft TSV Oberlauter (Meister der Kreisklasse); 2. Mädchen-Tischtennismannschaft TSV Unterlauter (Meister 1. Kreisliga), Fußballmannschaft Jungen E 2, TSV Unterlauter (Meister der Klasse Coburg/Lichtenfels), Tischtennis-Damenmannschaft TTC Tiefenlauter (3. der deutschen Pokalmeisterschaft). Manfred Licht und Werner Metzner (beide TSV Unterlauter) wurden für ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.