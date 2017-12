Lautertal: Baustelle nicht gesichert - Transporter fährt in Abwasserschacht

Einen noch im Bau befindlichen Abwasserschacht übersah am Dienstag um 15.20 Uhr ein 26-Jähriger mit seinem Transporter in der Zehntstraße in Lautertal und blieb mit dem linken Hinterrad in diesem hängen.



Dabei hat sich der Fahrer laut Polizei mit seinem Fahrzeug derart festgefahren, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. In der dortigen Straßenbaustelle war der abgedeckte und nicht überfahrbare Abwasserschacht für den 26-Jährigen nach eigenen Angaben nicht eindeutig erkennbar.



Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt nun zum einen gegen den Fahrer des Transporters und zum anderen gegen einen Mitarbeiter der Baufirma, da offensichtlich die Baustelle nicht ausreichend abgesichert war. Am Transporter entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich.