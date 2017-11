Landkreis Coburg: Scheunenbrand greift auf Wohnhaus über - Bewohner erleiden Schock

Seit den frühen Morgenstunden des Donnerstags sind zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren im Stadtteil Oettinghausen in Bad Rodach (Landkreis Coburg) mit der Brandbekämpfung eines Gebäudekomplexes beschäftigt. Zwei Bewohner erlitten einen Schock.Gegen 4.45 Uhr wählten Anwohner den Notruf, nachdem sie in einer Scheune in der Großwalburer Straße Feuer wahrgenommen hatten.Aus dem direkt daran angebauten Wohnhaus konnte sich die Familie rechtzeitig in Sicherheit bringen.Eine große Anzahl an Einsatzkräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei waren zwischenzeitlich bei dem Anwesen eingetroffen. Trotz des schnellen Eingreifens der Brandbekämpfer griffen die Flammen auf das angebaute Wohnhaus über, das dadurch in Mitleidenschaft gezogen wurde.Zwei ältere Bewohner erlitten einen Schock und kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Das Feuer zerstörte den Scheunenkomplex, in dem sich neben mehreren Silos und Holz auch zahlreiche Maschinen befanden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 500.000 Euro.Beamte des Kriminaldauerdienstes aus Coburg sind vor Ort und haben die Ermittlungen zur unklaren Brandursache aufgenommen.