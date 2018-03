Landkreis Coburg: Opferstock in Kirche aufgebrochen

Bereits am vergangenen Samstag hebelte ein bislang Unbekannter im Eingangsbereich der Klosterkirche Sonnefeld den Opferstock auf. Er nahm die gesamten Einlagen und versuchte einen weitern Opferstock im Mittelschiff aufzubrechen, was aber misslang. Mit dem Bargeld sowie einem Cajon aus hellem Holz entfernte sich der Täter. Der Schaden wird auf mindestens 150 Euro geschätzt.



Die Polizei Neustadt fragt: Wer hat am Samstag, 17. März, zwischen 13 und 18 Uhr etwas beobachtet? Hinweise erbeten unter Telefon 09568/94310.