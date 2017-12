Landkreis Coburg: Mehrere Wohnwagen aufgebrochen - Zeugen gesucht

Täter lassen Beute zurück und flüchten



Die Kripo Coburg ermittelt und bittet um Hinweise:

Die Einbrecher haben es am Montag im Stadtteil Unterlauter wohl auf Schmuck und Bargeld abgesehen, als sie mehrere Wohnwagen in einer Lagerhalle aufbrachen. Offenbar mussten die Unbekannten von ihren Vorhaben ablassen und flüchten, so die Polizei. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.Zwischen 9 Uhr und 21 Uhr öffneten Unbekannte gewaltsam das versperrte Zugangstor um sich Zutritt zu dem weitläufigen Gelände zu verschaffen. Laut Aussage der Polizei, gingen die Täter im Anschluss mehrere abgestellte Wohnwagen an und entwendeten daraus Schmuck und Bargeld. Vermutlich wurden die Einbrecher gestört, da sie die Tatbeute zurückließen und flüchteten.• Wer hat im Verlauf des Montags in der Coburger Straße verdächtige Fahrzeuge und/oder Personen gesehen?• Wer hat in diesem Zeitraum dort ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen?Zeugen werden gebeten sich unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 09561/645 - 0.