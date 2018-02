Landkreis Coburg: Brand in der historischen Altstadt von Seßlach

Mitten in der Altstadt von Seßlach (Landkreis Coburg) ist es am Dienstagabend zu einem Zimmerbrand gekommen, meldet die Polizei.In einer sporadisch genutzten Ferienwohnung waren auf dem Herd verschiedene Gegenstände abgelegt. Da in der Gesamtanlage eine Sicherung heraussprang, schaltete die Eigentümerin alle Sicherungen wieder ein, darunter auch die für den Herd. Da der Herd scheinbar selbst eingeschaltet war, heizte er nun auf und entzündete die darauf liegenden Gegenstände.Glücklicherweise waren in der Wohnung die vorgeschriebenen Rauchmelder montiert. Aufgrund des Auslösens der Feuermelder und des schnellen Eingreifens der umliegenden Feuerwehren konnte ein größerer Brand in der historischen Altstadt von Seßlach verhindert werden.