Landestheater erhält Operetten-Frosch 2017

Der Titel der Auszeichnung: "Operetten-Frosch" aus. Bereits im März 2017 wurde die Coburger Erstaufführungs-Inszenierung von Erich Wolfgang Korngolds "Die stumme Serenade" in der Regie von Tobias Materna mit diesem Musiktheaterpreis geehrt. In der jüngsten Sendung wurde nun "Die stumme Serenade" mit dem "Frosch-Award 2017" ausgezeichnet.





Die offizielle Preisverleihung findet am Dienstag, 20. März (20 Uhr), in der Reithalle des Landestheaters Coburg im Rahmen der Operettengala "Wir laden gern uns Gäste ein!" statt. Neben dem "Frosch-Award" des Bayerischen Rundfunks wird an diesem Abend ein weiterer Preis durch das Musiktheatermagazin "Orpheus" für besondere Verdienste um das Genre Operette vergeben.