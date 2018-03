Landestheater Coburg sucht neuen Chordirektor

Denn Davide Lorenzato, Chordirektor und Kapellmeister im Haus am Schlossplatz, wird Coburg schon am Ende seiner ersten Spielzeit auf eigenen Wunsch wieder verlassen. Der Vertrag sei auf Wunsch Lorenzatos aufgelöst worden, bestätige Tobias Schmitt, seit dieser Saison Leiter Marketing und Kommunikation am Landestheater.



Persönliche Gründe werden als Auslöser genannt auch mit Blick auf umfangreiche weitere künstlerische Verpflichtungen Lorenzatos. Davide Lorenzato hatte erst im Herbst 2017 als Nachfolger von Chordirektor Lorenzo Da Rio sein Amt in Coburg angetreten. Dabei war er in den ersten Monaten nicht nur mit diversen Choreinstudierungen, sondern auch mit einem Chorkonzert mit vielseitigem Programm zur Weihnachtszeit im Landestheater hervorgetreten.





Lorenzato diplomierte mit bester Note in Dirigieren (Musikhochschule Mannheim) sowie in Kirchenmusik, Chorleitung und Flöte (Musikhochschule Trient). Er studierte Komposition an den Konservatorien Trient und Bologna und besuchte Meisterklassen in Deutschland, Slovenien, Italien, Irland, der Schweiz, Spanien und Ungarn. Davide Lorenzato arbeitete bereits mit zahlreichen Orchestern und Chören und gestaltete schon eine Vielzahl von Konzerten. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 31. März.