Kutschen und heiße Schlitten auf der Veste Coburg

Treffpunkt ist am Donnerstag (14. Dezember) um 10 Uhr oder am Sonntag (17. Dezember) um 11 Uhr in der Cafeteria der Kunstsammlungen. Wie war Herzog Johann Casimir oder Queen Victoria eigentlich so unterwegs? Claudia Lindenlaub-Sauer begleitet an in die Welt adeliger Fortbewegungsmittel der Neuzeit - zu königlichen Kutschen und heißen Schlitten.









Nach einem kleinen Frühstück führt Claudia Lindenlaub-Sauer durch die Kutschen- und Schlittenhalle im Herzoginbau. Anschließend besteht die Möglichkeit, die Kunstsammlungen und die Veste auf eigene Faust zu erkunden. Das Ticket kostet 15 Euro und ist gültig für Frühstück, Führung und Museumsbesuch. Weitere Informationen gibt es unter bei Thomas Höpp (Tel. 09561/879-19). Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um Voranmeldung wird deshalb gebeten.