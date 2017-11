Kurioser Einbruch in Coburg: Täter verrichtet sein Geschäft und kotzt in Badewanne

Kurioser Schaden



Am Mittwoch hat sich ein bislang Unbekannter vermutlich durch das Auftreten der Wohnungstür Zutritt zu einer Wohnung in einem Coburger Mehrfamilienhaus verschafft - das teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. Das Ganze passierte wahrscheinlich zwischen 11 und 21 Uhr.Als der 20-jährige Mieter der Wohnung am Mittwoch nach Hause kam, ging er zunächst von einem Einbruch aus und informierte die Polizei. Beim Durchschauen der Wohnung wunderte sich der Mieter jedoch sehr, was er dort alles zu sehen bekam.Der unbekannte Eindringling hatte einen Bilderrahmen mit dem Bild des Lieblingsfußballvereins des Mieters von der Wand gerissen und beschädigt. Offensichtlich überkam den ungebetenen Besucher dann in der Wohnung ein sehr dringendes Bedürfnis.Beim Betreten seines Badezimmers musste der 20-Jährige nämlich feststellen, dass der Eindringling sein "Geschäft" auf dem Klo verrichtet hat. Außerdem hat er in die Badewanne des Mieters gekotzt.Nachdem in der Wohnung aber nichts gestohlen oder durchwühlt wurde, gehen die Coburger Ermittler nicht von einem Einbruchdiebstahl aus. Nach kräftigem Spülen der Toilette und Ausspülen der Badewanne waren die ekelerregenden Rückstände schnell wieder entfernt.Wegen der eingetretenen Tür und dem beschädigten Bild ermittelt die Coburger Polizeiinspektion wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.Aufgrund der Sachlage ist der Täter wohl weniger im Einbrechermilieu als eher im Umfeld des 20-jährigen Wohnungsinhabers zu suchen.