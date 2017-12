Kunstverein und Tombola-Gewinner

Der im Jahre 1824 gegründete Verein hat heute noch Nachfolgeorganisationen neben dem Kunstverein und im Bund der Selbständigen. Aber selbst das Ernestinum findet seinen Ursprung in der damals schon angeregten "Real- und Gewerbeschule". Die erstaunliche Gründungsgeschichte wird Joachim Goslar, 1. Vorsitzender des Kunstvereins, in einem kurzen Vortrag mit Bildern aus dieser Gründungsphase illustrieren.

Neli Stefanova, Klavier, und Regina Bußmann, Querflöte, werden diesem Stiftungsfest in seiner neuen Form musikalisch den würdigen Rahmen geben. Zudem weist der Kunstverein darauf hin, dass die Tombola-Gewinner feststehen.



Kunstverein Coburg: Folgende Losnummern haben einen Preis gewonnen:



Weitere Lose können an der Kasse des Kunstvereins Coburg nach wie vor erworben werden. Gewinne können dort zu den Öffnungszeiten sofort abgeholt werden.