Kunstsammlungen zur Weihnachtszeit

Die Kunstsammlungen der Veste Coburg und das Europäische Museum für Modernes Glas im Park von Schloss Rosenau in Rödental haben während der Weihnachtsfeiertage ab 26. Dezember zum Jahreswechsel 2017/2018 von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Nur am 31. Dezember ist geschlossen. An allen Öffnungstagen ab dem 26. Dezember bis einschließlich 7. Januar bieten die Kunstsammlungen täglich um 14 Uhr eine Führung durch die historischen Räume. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.







Die Öffnungszeiten auf der Veste und im Glasmuseum im Überblick







26.12. geöffnet, Highlight-Führung um 14.00 Uhr

27.12. geöffnet, Highlight-Führung um 14.00 Uhr

28.12. geöffnet, Highlight-Führung um 14.00 Uhr

29.12. geöffnet, Highlight-Führung um 14.00 Uhr

30.12. geöffnet, Highlight-Führung um 14.00 Uhr

31.12. geschlossen

01.01. geöffnet, Highlight-Führung um 14.00 Uhr

02.01. geöffnet, Highlight-Führung um 14.00 Uhr

03.01. geöffnet, Highlight-Führung um 14.00 Uhr

04.01. geöffnet, Highlight-Führung um 14.00 Uhr

05.01. geöffnet, Highlight-Führung um 14.00 Uhr

06.01. geöffnet, Highlight-Führung um 14.00 Uhr

07.01. geöffnet, Highlight-Führung um 14.00 Uhr

08.01. geschlossen