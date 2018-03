Kristina Geuter ist Sportlerin des Jahres

"Um geehrt zu werden, muss man Medaillen bei bayerischen Meisterschaften, Top-Fünf-Plätze bei süddeutschen und Deutschen Meisterschaften oder Top-Ten-Platzierungen bei Europa- und Weltmeisterschaften erzielt haben", verdeutlichte Sportamtsleiter Eberhard Fröbel. Er nahm zusammen mit Norbert Tessmer und der technischen Leiterin Bettina Mittelhäuser vom städtischen Sportverband die Ehrungen für die überregional erfolgreichsten Aktiven vor.



Ganz oben in der Skala standen im letzten Jahr international gesehen der Kraftdreikämpfer Dirk Schumann von der Coburger Turnerschaft und die Damenmannschaften des Paddel- und Segelclubs Coburg im Kanupolo. Schumann wurde in der Masterklasse bis 75 Kilogramm Weltmeister im Bankdrücken und Weltmeister im Kreuzheben mit neuem Weltrekord seiner Altersklasse.



Das PSC-Kanupoloteam errang zum wiederholten Male den Deutschen Meistertitel. Mit Annika, Adler, Emily Bildat, Annika Knöpfel und Jule Schwarz gehörten zudem vier Leistungsträgerinnen von Trainer Klaus Schmalenberg der U 21-Nationalmannschaft an, die den Europameistertitel gewann. Pia Schwarz und Leonie Wagner wurden mit der Damen-Nationalmannschaft Europa- und Weltmeister.

Bei den Funktionären, die für besondere Verdienste auf dem Gebiet des Sports ausgezeichnet wurden, stand Ulrich Zetzmann von der Coburger Turnerschaft in vorderster Front. Er wurde in den Kreis der Coburger Goldplakettenträger aufgenommen. Der in seiner aktiven Zeit erfolgreiche Langstreckenläufer und Geher ist seit 1965 im Leichtathletikkreis Oberfranken West in der Vorstandschaft sowie als Kampfrichter und lizensierter Übungsleiter tätig. Seit 2011 fungiert er als Leichtathletik-Abteilungsleiter in seinem Verein. Verantwortlich zeichnet er sich zudem seit Jahrzehnten für die Pressarbeit im LA-Kreis.



Auch der Nachwuchs setzte auf nationaler Ebene mit 40 Medaillenrängen Akzente, unter anderem die Tanzsportgarden vom Coburger Mohr und Mia Grempel. Mit der Snowboarderin vom WFC Coburg-Neukirchen, die in der Disziplin Slopstyle Platz zwei und in der Disziplin Halfpipe Rang drei bei den Deutschen Meisterschaften in der Jugendklasse belegte, wächst ein Wintersporttalent mit großen Perspektiven heran.



Zur Sportlerin des Jahres 2017 kürte der Sportverband Coburg Kristina Geuter vom Schwimmverein Coburg. In ihrer Laudatio wertete Bettina Mittelhäuser die Allroundschwimmerin, die seit über 50 Jahren aktiv ist, als Ausnahmeerscheinung. "2017 war das bislang erfolgreichste Wettkampfjahr von Kristina." Neben 15 Titeln bei den bayerischen Sommermeisterschaften errang sie Siege bei den internationalen deutschen Meisterschaften udn stellte über 1500 Meter Freistiel den Deutschen Rekord ihrer Altersklasse ein.



Die ausgezeichneten Sportler

Aktivenklasse Plaketten in Gold: Manuel Ortmann (Billardfreunde Coburg-Creidlitz), Sabrina Hößl und Manuel Wittmann (beide Schützengesellschaft Coburg, Mannschaft des Paddel- und Segelclubs Coburg. In Silber: Volker Koch, Arnd Riedel, Simon Franzel (alle BF Coburg-Creidlitz); Amir Abo Schawish (WFC Coburg-Neukirchen), Olga Reidel (TS Coburg), Mannschaft der SG Coburg des TV 1848 Coburg (Marathon), Helmut Stubenrauch (SG Coburg). In Bronze: Sofie Paulus (Deutscher Alpenverein); Kirstin Schmidt, Georg Schlenzig, Arpad von Schalscha-Ehrenfeld und Mannschaften der SG Coburg; Tanzsportgarde Coburger Mohr, TV Coburg-Ketschendorf (Lateinamerikanische Tänze), TV Coburg-Neuses (Orientierungslauf) und TS Coburg (Sportakrobatik), Addisu Wodajo (TV 1848 Coburg).



Seniorenklasse Christine Scherl, Thomas Wittig, Hans-Joachim Raum, Dirk Schumann (alle TS Coburg); Christa Lendner (Rund and Bike Team Coburg); Andrea Chmiel, Steffen Beetz, Kristina Geuter, Michele Rosenthal und Mannschaften der Schwimmstartgemeinschaft Coburg; Helmut Stubenrauch, Jürgen Wallowsky, Arpad von Schalscha-Ehrenfeld, Friedrich Kulse, Dieter Hammerbacher und Mannschaften der SG Coburg; Karl Dorschner, Christian Adriaanese, Christine Schrenker, Alexander Finsel, Alexander Bauer, Dieter Schöpf und Mannschaften des TV 1848 Coburg; Irma Schwarzkopf, Gabi Dötsch, Angelika Weid, Martina Huth, Uwe Weid, Thomas Scheler, Gheorghe Cionoiu und Mannschaften des TV Coburg-Neuses und Orientierungslauf-Mannschaften.



Jugendklasse Amir Mujakic, Annika Trexler und Sportakrobatik-Mannschaft der TS Coburg; B- und A-Jugendmannschaft des HSC 2000 Coburg; Mannschaft des Paddel- und Segelclubs Coburg; Anna Haßfurter und Mannschaft der Schwimmsportgemeinschaft Coburg; Garden vom Coburger Mohr; Eleisa Haag, Jakob Häfner, Miklos Kalocsai (alle TV 1848 Coburg); Mia Fischer, Lena Kuhrau und Turnmannschaft des TV Coburg-Ketschendorf; Daniel Cionoiu und Orientierungslauf-Mannschaften des TV Coburg-Neuses; Mia Grempel (WSC Coburg-Neukirchen).