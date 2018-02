Krimi für junge Menschen feiert Premiere in der Coburger Reithalle

"Rico, Oskar und die Tieferschatten" nach dem Roman von Andreas Steinhöfel feiert in der Bühnenfassung von Felicitas Loewe am Donnerstag Premiere (Beginn: 17 Uhr). Regie führt Frederik Leberle.





Alles fängt mit einer Fundnudel an, die Rico (dargestellt von Thomas Kaschel) im Treppenhaus eines Berliner Mietshauses entdeckt. Und da in Rico ein kleiner Detektiv steckt, macht er sich sogleich auf die Suche nach dem Urheber.



Zu seinem Glück stößt er im Zuge seiner Ermittlungen auf Oskar (gespielt von Benjamin Hübner) und das wird der Beginn einer Freundschaft zwischen zwei Jungs, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Rico ist "tiefbegabt", was aber nicht heißt, dass er dumm ist, er braucht nur etwas länger, um einen Gedanken zu Ende zu denken, denn in seinem Kopf "geht es manchmal so durcheinander wie in einer Bingotrommel".





Der hochbegabte Oskar dagegen ist schnell und schlau, aber sehr ängstlich. So ist er vorsichtshalber immer mit einem Helm auf dem Kopf unterwegs.





Als die Jungs beginnen, den Geheimnissen der unheimlichen Tieferschatten im Hinterhaus auf den Grund zu gehen, schlägt der stadtbekannte Kindesentführer Mister 2000 wieder zu und Oskar verschwindet spurlos. Es dauert zunächst eine Weile bis Rico begreift, dass sein neuer Freund dem gewitzten Entführer ins Netz gegangen ist.





Aber dann nimmt Rico all seinen Mut und detektivischen Scharfsinn zusammen und macht sich auf die Suche nach Oskar. Doch wem kann er bei seiner Suche trauen?





Das Kinderbuch von Andreas Steinhöfel aus dem Jahr 2008 ist mehrfach ausgezeichnet worden. Der Autor bekam für "Rico, Oskar und die Tieferschatten" unter anderem den Deutschen Jugendliteraturpreis (2009) verliehen. Das Buch wurde 2014 verfilmt.





Schauspieler und Regisseur Frederik Leberle, der in der Spielzeit 2014/2015 mit seiner Inszenierung von "Tschick" den Nerv des Publikums traf, nimmt sich nun der Geschichte um Rico, Oskar und die skurrilen Bewohner des Mietshauses an. Nach "Das Interview" in der Spielzeit 2015/2016 ist dies seine dritte Regiearbeit in der Reithalle. Neben Thomas Kaschel und Benjamin Hübner schlüpfen Alexandra Weis und Nils Liebscher in seiner Inszenierung in die übrigen Rollen der verschiedenen Hausbewohner und lassen den Mikrokosmos des Mietshauses mit all seinen verschwiegenen und unheimlichen Ecken lebendig werden. Bühnen- und Kostümbildnerin Susanne Wilczek hat einen labyrinthischen Raum geschaffen als Ambiente für einen rasanten Krimi über Freundschaft und Mut in der Reithalle.







Namen und Termine





Premieren-Tipp "Rico, Oskar und die Tieferschatten" - Krimi für junge Menschen ab 6 Jahren nach dem Roman von Andreas Steinhöfel, Bühnenfassung von Felicitas Loewe, Donnerstag, 22. Februar, 17 Uhr, Reithalle



Produktionsteam

Inszenierung: Frederik Leberle

Bühnenbild und Kostüme: Susanne Wilczek

Dramaturgie: Carola von Gradulewski



Darsteller

Frederico Doretti: Thomas Kaschel

Oskar: Benjamin Hübner

Tania Doretti, Marrak: Alexandra Weis

Simon Westbühl, Frau Dahling, Herr Fitzke: Nils Liebscher



Weitere Vorstellungen

24., 25. Februar, 15 Uhr; 27. Februar, 6., 8., 9. März, 10 Uhr; 11. März, 11 Uhr; 31. März, 1. April, 15 Uhr; 2. April, 11 Uhr



Karten-Vorverkauf

Tageblatt-Geschäftsstelle, Theaterkasse