Kreis Coburg: Zugedröhnte Frau tritt nach Autos und bespuckt Polizisten

Am frühen Samstagabend ging bei der Polizei in Neustadt bei Coburg die Mitteilung über eine junge Frau ein, die auf der Staatsstraße zwischen Fürth am Berg und Neustadt laufen soll. Die Dame solle laut Zeugen auch bereits versucht haben gegen ein an ihr vorbeifahrendes Auto zu treten.Die 26-Jährige konnte durch eine Streifenbesatzung vor Ort angetroffen werden. Als sie die anrückende Polizei erkannte, rannte die Frau sofort in den Wald und konnte erst nach einer kurzen Verfolgung festgehalten werden. Nun fing sie auch noch an die Beamten zu bespucken und zu beleidigen. Zudem trat sie mehrfach gegen die Beamten und das Streifenfahrzeug.Auf der Wache der Polizeiinspektion Neustadt musste bei der Frau aufgrund ihrer Alkoholisierung und des Verdachtes von Betäubungsmitteleinfluss eine Blutentnahme durchgeführt werden. Auch dabei wehrte sie sich weiterhin, indem sie gegen die Polizeibeamten trat. Die Frau musste schließlich mit Verdacht auf eine Alkohol- und Drogenintoxikation ins Krankenhaus Coburg eingeliefert werden.Gegen sie wird nun gleich wegen mehrerer Straftaten unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.