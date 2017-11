Kreis Coburg: Unfall auf B4 mit zwei Verletzten - Verursacher flüchtet, Polizist gefährdet

Audilenker begeht Fahrerflucht





Polizist gefährdet



Ein Verkehrsunfall auf der B4 nahe Neustadt bei Coburg hat sich am Mittwochnachmittag gegen 15.40 Uhr an der Auffahrt von Haarbrücken kommend auf die Bundesstraße 4 in Richtung Rödental ereignet.Wie die Polizei mitteilte, hielten zunächst mehrere Autos an der Einmündung an, um die Fahrzeuge auf der bevorrechtigten Bundesstraße vorbeifahren zu lassen. Der Fahrer eines roten Audi A3 konnte es aber offensichtlich nicht abwarten. Er stand als drittes Fahrzeug in der wartenden Reihe. Der Mann am Steuer fuhr unvermittelt auf die B4, um an den beiden vor ihm stehenden Wagen vorbeizufahren. Der Audi blieb dann aber plötzlich auf der Bundesstraße stehen. Die herannahenden Fahrzeuge auf der Vorfahrtsstraße mussten stark abbremsen. Der 20-jährige Fahrer eines Fiat Ducato Transporters schaffte es noch, sein Fahrzeug hinter dem Audi zum Stehen zu bringen. Die dahinter ankommende 22-jährige Frau mit ihrem BMW prallte heftig auf den Transporter.Nach dem Unfall fuhr der Audi von der Unfallstelle weg, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.Die beiden Insassen des Transporters erlitten leichte Verletzungen und kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Neustadt. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro. Von dem roten Audi A3 ist nur ein Teil des Kennzeichens bekannt. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls deshalb, sich unter der Telefonnummer: 09568/94310 zu melden.An der Unfallstelle auf der B4 musste die Polizei in der Folge noch für einige Zeit den Verkehr regeln, da die Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Dazu stand ein Beamter mit einer Warnweste bekleidet neben dem Streifenwagen, an dem das Blaulicht eingeschaltet war. Gegen 17 Uhr versuchte der 39-jährige Polizeibeamte einen herannahenden Toyota anzuhalten. Der 50-jährige Fahrer dieses Wagens übersah den Beamten jedoch trotz Blaulicht und Warnweste. Der Polizist musste im letzten Moment in den Grünstreifen springen, um nicht überfahren zu werden. Eine Polizistin in der Nähe konnte den Wagen schließlich anhalten.