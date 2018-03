Kreis Coburg: Streit in Seniorenheim eskaliert - 92-Jährige mit Deospray angegriffen

Wie die Polizei berichtet, ist es am Freitag in einem Seniorenheim in Wildenheid (Kreis Coburg) zu einem Streit zwischen zwei älteren Damen gekommen. Im Laufe der Auseinandersetzung nahm eine 83-jährige ihr Deospray und sprühte ihrer 92-jährigen Zimmernachbarin ins Gesicht.

Dadurch erlitt die Geschädigte einen starken Hustenanfall und klagte über Atemnot. Gegen die 83-jährige Seniorin wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.