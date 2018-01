Kreis Coburg: Senior stürzt an Bahnübergang und wird von Zug überrollt

Riesiges Glück hatte am Silvesterabend ein 87-jähriger Senior in Bad Rodach (Landkreis Coburg). Der Mann stürzte in der Dunkelheit in das Gleis der dortigen Bahnstrecke und wurde wenig später von einem Zug überrollt. Doch wie durch ein Wunder zog sich der Mann dabei nur leichte Schürfwunden zu. Etwa drei Stunden zuvor hatte das Altenheim, in dem der 87-Jährige wohnt, den Mann als vermisst gemeldet.Wie Bundespolizei Würzburg sowie die Polizei Coburg berichten, wollte der 87-Jährige gegen 21.15 Uhr in Bad Rodach mit seinem Rollator den Bahnübergang im Wiesenweg überqueren. Dabei geriet der Mann ins Straucheln, stürzte und blieb unglücklicherweise neben dem Bahnübergang mittig im Bahngleis liegen. Aus eigener Kraft gelang es dem gebürtigen Oberfranken nicht aufzustehen und sich aus dem Gefahrenbereich zu retten.Einige Minuten später näherte sich ein aus Richtung Coburg kommender Zug der Agilis Verkehrsgesellschaft dem Bahnübergang. Als der Triebfahrzeugführer den am Boden liegenden Mann entdeckte, leitete er sofort eine Schnellbremsung ein. Der Zug überrollte den Senior jedoch trotzdem und kam letztlich über ihm zum Stehen.Zur Erleichterung der alarmierten Einsatzkräfte - bestehend aus der Freiwilligen Feuerwehr Bad Rodach, dem Rettungsdienst sowie der Landes- und Bundespolizei - zog sich der Rentner bei dem Unfall augenscheinlich nur leichte Abschürfungen an Armen und Händen zu.Nachdem er aus seiner misslichen Lage gerettet worden war, wurde er zur genaueren Untersuchung in ein Coburger Krankenhaus gebracht.