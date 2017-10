Kreis Coburg: Schiedsrichter nach Fußballspiel von Fans bedrängt und geschlagen

Beleidigt und körperlich attackiert wurde am Sonntagnachmittag der Schiedsrichter des Fußballspieles Heldritt gegen Gleußen im Bad Rodacher Ortsteil Heldritt.Wie die Polizei berichtet wurde der 26-jährige Schiedsrichter bereits während des Spiels zunächst von einer Gruppe mehrerer älterer Männer vom Spielfeldrand aus beleidigt. Selbst die Spieler des Heldritter Fußballvereins versuchten beschwichtigend auf die älteren Herren einzuwirken, was jedoch keinen Erfolg brachte.Nach Spielende wurde schließlich der Schiedsrichter von der Personengruppe umringt und von einer Person aus dieser Gruppe heraus sogar geschlagen. Der 26-Jährige zog sich Verletzungen am Hals zu und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt nun wegen Körperverletzung und Beleidigung. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Coburg unter der Rufnummer 09561-645 209 entgegen.