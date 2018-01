Kreis Coburg: Rote Ampel überfahren, Kollision mit anderem Auto und verletzte Beifahrerin

Eine verletzte Beifahrerin sowie mindestens 15.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Dienstag um 20.45 Uhr auf der Bundesstraße 303 auf Höhe der Anschlussstelle Ebersdorf bei Coburg, wie die Polizei mitteilt.Eine 55-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Sonneberg befuhr die B 303 von Ebersdorf in Richtung Coburg. Auf Höhe der Auffahrtsrampe von der Autobahn auf die Bundesstraße übersah sie das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und kollidierte im Einmündungsbereich mit dem Auto eines 21-jährigen Sonnefelders, der von der Autobahn auf die B 303 in Richtung Sonnefeld bei Grün abbog.Die Unfallverursacherin erfasste laut Polizei mit ihrer Fahrzeugfront die Beifahrerseite des abbiegenden Fahrzeugs. An beiden Fahrzeugen entstand dabei hoher Sachschaden. Außerdem verletzte sich die Beifahrerin der Unfallverursacherin durch den Zusammenstoß leicht. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und einem Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung.