Kreis Coburg: Hund jagt Hase und läuft Frau vors Auto

Einen "Wildunfall" der eher ungewöhnlichen Art mussten die Coburger Polizisten am Mittwoch um 20:20 Uhr auf der Kreisstraße bei Bad Rodach aufnehmen. Von Roßfeld in Richtung Bad Rodach fahrend rannte einer 32-Jährigen aus dem Landkreis Hildburghausen ein Hase, unmittelbar gefolgt von einem Hund, vor ihr Auto. Dies berichtet die Polizei.



Trotz Vollbremsung der Hildburghäuserin schaffte es allerdings nur der Hase vor dem Auto die Fahrbahn zu überqueren. Der Hund, der dem Hasen offensichtlich hinterher jagte, wurde vom Fahrzeug erfasst. Er wurde dabei verletzt und schleppte sich humpelnd in Richtung eines Maisfeldes.



Eine Suche nach dem Hund im Bereich der Unfallstelle verlief ergebnislos. An der vorderen Stoßstange des Fahrzeugs der 32-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Die Coburger Polizei sucht nun nach dem Hundehalter des verletzten Tieres. Dieser möchte sich bitte unter der Rufnummer 09561-645 209 bei der Coburger Polizeiinspektion melden.