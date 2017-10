Großbrand bei Recyclingfirma im Kreis Coburg: Türen und Fenster geschlossen halten!

Derzeit brennt es in einer Firma in #Rödental Ortsteil #Blumenrod Lkr. #Coburg?Bitte haltet in diesem Bereich Fenster und Türen geschlossen? pic.twitter.com/4qGAnnDWjo — Polizei Oberfranken (@PolizeiOFR) 26. Oktober 2017

Wie die Polizei Oberfranken mitteilt, ist es am Donnerstagabend zu einem Brand in einer Recyclingfirma in Rödental, Ortsteil Blumenrod gekommen.Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.Tweet der Polizei Oberfranken: