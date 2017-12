Kreis Coburg: 75-Jähriger fährt Jungen vom Rad und lässt hilfesuchende Kinder (6 und 10) zurück

Wie die Polizei berichtet, befuhr am Donnerstagnachmittag ein 75-Jähriger die Luitpoldstraße in Seßlach stadtauswärts. Nach dem Stadttor erfasste er mit dem Auto einen 6-jährigen Jungen, der dort mit dem Fahrrad unterwegs war.Das Kind stürzte vom Fahrrad auf den Boden. Zunächst stieg der Unfallverursacher aus. Nachdem die ebenfalls vor Ort anwesende 10-jährige Schwester des kleinen Jungen den Mann gebeten hat, sie und ihren Bruder nach Hause zu fahren, stieg der Mann unvermittelt in sein Fahrzeug, fuhr davon und ließ die beiden Kinder zurück.Ermittlungen der Polizei Coburg führten zur Ermittlung des Unfallverursachers. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort.Der Junge wurde aufgrund der beim Unfall erlittenen Verletzungen ambulant im Krankenhaus behandelt.