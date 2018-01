Krabbelt es bald auf unseren Tellern?

Matthias Mangiapane, Natascha Ochsenknecht und die restlichen Dschungelcampbewohner machen es vor: Sie müssen in einigen Dschungelprüfungen Insekten essen. Für die Promis ist es der pure Ekel. In anderen Ländern sind Insekten Delikatessen - bald auch in Deutschland?



In Coburg kann man seit rund zehn Jahren essbare Insekten kaufen. Uwe Rückert bietet in seinem Laden aktuell geröstete Seidenraupen in Barbecue-Sauce an. Genau danach schmecken sie auch: Barbecue-Sauce, denn laut Rückert haben diese Insekten keinen Eigengeschmack.



Außerdem gibt es eine neue "Novel Food Verordnung" der Europäischen Union. Sie erlaubt, dass Insekten zu Lebensmitteln verarbeitet werden dürfen: Insektenburger oder Ameisen-Nutella sind nun in Deutschland möglich. Der Coburger Sternekoch Steffen Szabo hat Ameisen-Nutella schon gekostet.



Wie es ihm geschmeckt hat, ob es in Zukunft Insekten auf den Coburger Speisekarten gibt und wie Insekten schmecken, lesen sie hier bei inFranken.dePLUS.