Kooperation ermöglicht kirchenmusikalische Vielfalt in Neustadt

Ein vielfältiges Programm erwartet in diesem Jahr die Fans von Kirchenmusik an St. Georg in Neustadt. In seinem Programm setzt Stadtkantor Markus Heunisch ganz bewusst auf Kontinuität. Konkret bedeutet das auch die Fortsetzung der fränkisch-thüringischen Kooperation mit Sonnebergs Kantor Martin Hütterott.





Diese Zusammenarbeit, die der Kirchenmusik an St. Georg im vergangenen Jahr einige erfolgreiche Konzerte bescherte, ist beispielsweise bei der Karfreitags-Aufführung zu erleben, für die Markus Heunisch eine interessante Passionsvertonung ausgewählt hat: Reinhard Keisers "Markuspassion" (30. März, 17 Uhr). Erstmals wird dabei die Kantorei St. Georg gemeinsam mit der Kantorei Sonneberg auftreten. Den Instrumentalpart übernimmt das in Neustadt bereits bestens bekannte Kammerorchester Sonneberg. Die künstlerische Gesamtleitung der Aufführung in St. Georg liegt in den Händen von Markus Heunisch.





Knapp zwei Wochen zuvor wird das gleiche Werk mit diesen Interpreten schon in St. Peter in Sonneberg erklingen (18. März, 16 Uhr). Dirigent in Sonneberg ist der dortige Kantor Martin Hütterott.

Fortgesetzt wird in diesem Jahr auch die Reihe der thüringisch-fränkischen Orgeltage. Nach dem Auftakt am 21. April mit einem Orgelkonzert in St. Peter in Sonneberg folgen am 22. April gleich zwei Beiträge. Dem musikalischen Gottesdienst mit dem Kammerchor Sonneberg folgt am Abend als Abschluss ein Orgelkonzert mit dem Organisten Daniel Richter.

Fest etabliert im Veranstaltungskalender von St. Georg ist die Sommermusik. Sie wird am 1. Juli gestaltet von der Kantorei, dem Posaunenchor, dem Kinder- und Jugendchor und Flötengruppe.

Ein interessantes Gastspiel wird am 28. Juli erwartet. Die Meißner Kantorei gestaltet ein Chorkonzert mit klassischen und zeitgenössischen Werken.





Ein weiteres Gastkonzert eröffnet den kirchenmusikalischen Herbst in St. Georg. Gospelrock verspricht der Auftritt von Chor und Band aus Erfurt am 22. September.

Zwei Veranstaltungen im Dezember beschließen das kirchenmusikalische Jahr in Neustadt. Mit der Kantorei St. Georg gestaltet Markus Heunisch am 16. Dezember das traditionelle Adventskonzert.

Eine knappe Woche später (Samstag, 22. Dezember) folgt das Adventssingen mit dem Kinder- und Jugendchor sowie den Flötengruppen St. Georg.





Die Termine in St. Georg im Überblick

Freitag, 30. März 17 Uhr: Markuspassion von Reinhard Keiser - Kantorei St. Georg, Kantorei Sonneberg, Kammerorchester Sonneberg, Markus Heunisch - Leitung

21.-22. April Thüringisch-Fränkische Orgeltage

Samstag, 21. April 18 Uhr -Orgelkonzert Sonneberg, Martin Hütterott - Orgel

Sonntag, 22. April 10 Uhr, Musikalischer Gottesdienst St. Georg - Kammerchor Sonneberg; 19 Uhr, Orgelkonzert St. Georg - Daniel Richter, Coburg/Berlin

Sonntag, 1. Juli 19 Uhr, Sommermusik - Kantorei, Posaunenchor, Kinder- und Jugendchor, Flötengruppe

Samstag, 28. Juli 19 Uhr - Chorkonzert: Meißner Kantorei, Leitung: Georg-Christoph Sandmann (klassische und zeitgenössische A-cappella-Musik)

Samstag, 22. September 19 Uhr - Gospelrock Chor und Band aus Erfurt

Sonntag, 16. Dezember 17 Uhr Adventskonzert - Kantorei St. Georg, Leitung: Markus Heunisch

Samstag, 22. Dezember 17 Uhr Adventssingen Kinder- und Jugendchor, Flötengruppen St. Georg