Konzert im Friedensmuseum Meeder

Interpreten sind der Laurentiuschor Meeder und die Geigerin Megumi Ikeda. Anlass ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus sowie der 200. Todestag des in Meeder geborenen ersten Bach-Biografen Johann Nikolaus Forkel. Megumi Ieka, koordinierte 1. Konzertmeisterin des Landestheaters, spielt Sonaten für Violine von Heinrich Ignaz Franz Biber, Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel. Am Cembalo begleitet Gary O'Connell. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.