Konzert der Musikfreunde am Samstag

In der Mehrzweckhalle Heubischer Straße erklingen Kompositionen von Andreas Romberg, Felix Mendelssohn Bartholdy und Ludwig van Beethoven.





Als Solistinnen werden die in Berlin lebende Sopranistin Andrea Chudak und die aus Coburg stammende Geigerin Birgit Thorgerd Müller erwartet. Tickets gibt es im Vorverkauf bei Hans-Rudolf Timmig (Künßbergstraße 7, Tel. 09568/3392), in der Zinngießerei Witter und in der Apotheke am Moos in Neustadt sowie bei der Buchhandlung Riemann in Coburg. Restkarten an der Abendkasse.